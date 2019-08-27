Найти и уничтожить: российские военнослужащие разгромили условного противника на полигоне в Монголии
Всего в учениях задействовано более полутора тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной техники.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
На полигоне Мунх Хэт в Монголии проходят совместные учения тактического десанта. Российские и монгольские военнослужащие уничтожили условного противника, а вертолеты Ми-8 высадили десант в его тылу. Разведчики провели зачистку района от диверсантов, после чего в наступление пошли танки.
Реактивная батарея «Град» уничтожила вражеские цели, имитирующие бронетехнику. С воздуха огневую поддержку подразделениям оказали вертолеты Ми-24, а экипажи Ми-8 эвакуировали с поля боя всех раненых.