Подразделения МТО отразили нападение условных диверсантов в Свердловской области

В Свердловской области начались учения под руководством заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Центрального военного округа восстановили разрушенное железнодорожное полотно и обезвредили спрятанные взрывоопасные предметы.

После этого при помощи пожарного поезда они приступили к тушению огня: по легенде учений, диверсанты подожгли стоящую на станции цистерну.

Маневры будут проходить до 30 сентября. В них задействованы более 30 тысяч военнослужащих и семь тысяч единиц техники.