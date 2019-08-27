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Подразделения МТО отразили нападение условных диверсантов в Свердловской области

Роман Захаров
15:37 27.08.2019
В учениях задействованы более 30 тысяч военнослужащих и семь тысяч единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда

В Свердловской области начались учения под руководством заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Центрального военного округа восстановили разрушенное железнодорожное полотно и обезвредили спрятанные взрывоопасные предметы.

После этого при помощи пожарного поезда они приступили к тушению огня: по легенде учений, диверсанты подожгли стоящую на станции цистерну.

Маневры будут проходить до 30 сентября. В них задействованы более 30 тысяч военнослужащих и семь тысяч единиц техники.

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