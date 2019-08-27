Высший пилотаж Су-57 и полет МС-21: кадры летной программы МАКС-2019

В Подмосковье открылся Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. В небо над Жуковским поднялись десятки самолетов и вертолетов. В этом году летная программа авиасалона впечатлила своими масштабами и новинками.

Открыла демонстрационные полеты группа вертолетов Ми-171А2, Ми-26Т2В, «Ансат», Ка-32А11ВС, Ка-52, Ми-17В-5, Ми-38Т, Ми-24П, Ми-28НМ, Ка-226.80. Яркой частью шоу стал одиночный пилотаж Ми-28НМ и Ми-38Т.

Главная мировая премьера гражданской программы авиасалона - среднемагистральный самолет МС-21 - тоже приняла участие в летной программе. В небо над Жуковским поднялся и учебно-тренировочный Як-152. Одиночный пилотаж выполнил МиГ-35. А настоящим гвоздем программы стал групповой пилотаж Су-57, Су-34 и Су-35.