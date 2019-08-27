На 12 полигонах по всей России прошли большие командно-штабные учения

На юге России стартовали большие командно-штабные учения. В них участвуют подразделения общевойсковых армий, соединения ВВС и ПВО, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии. Все они отрабатывают взаимодействие в боевых условиях.

В маневрах задействованы одновременно 12 полигонов, расположенных в прибрежной, горно-лесистой и степной местностях. Главная цель участников - отработка согласованности и слаженности действий разнородных сил в условиях меняющейся обстановки.

Помимо этого, командиры подразделений также отрабатывают принятие нестандартных решений, как при наступлении, так и при обороне. В общей сложности в учениях задействовано более восьми тысяч человек и двух тысяч единиц военной техники.