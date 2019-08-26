Под завесой тайны: в ТОФ показали учения по скрытному выводу атомных подлодок

На Камчатке прошли маневры Подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России. Во время учений военнослужащие отработали скрытный вывод атомных подводных лодок из пункта базирования.

Маневры прошли на главной базе ТОФ – Вилючинске. В учениях были задействованы две атомные подводные лодки. В процессе маневров военнослужащие применили специальную аэрозольную завесу, а отряд спецназначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами совершил профилактическое гранатометание в бухте Крашенинникова. Пловцы отряда также нашли и уничтожили подводные тайники условного противника.

В учениях были задействованы атомные подводные крейсера проектов 671 и 949А, буксиры отряда обеспечения, скоростные специальные плавсредства и в общей сложности более 50 военнослужащих.