Оборона, поиск и ликвидация: лучшие кадры межвидовых учений сил Северного флота и ВДВ на Таймыре

Межвидовые тактические учения сил Северного флота, воздушно-десантных войск и частей Центрального военного округа состоялись на севере Красноярского края. Перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия.

Подразделениями армейского корпуса Северного флота и подразделениями ВДВ при поддержке авиации и артиллерии, с высадкой воздушного десанта с вертолетов штурмовым способом. Было отработано совместное выполнение задач в условиях Крайнего севера.

«На различных этапах удалось достичь высокого уровня взаимодействия участников при совместном выполнении поставленных задач, что и было одной из главных целей межвидового учения», - заявил командующий Северным флотом, вице-адмирал Александр Моисеев.

К тактическим учениям также были привлечены подразделения МВД, МЧС и УФСИН, которые отработали комплекс задач по пресечению деятельности преступной группировки, поиску и поимке беглых заключенных и ликвидации последствий пожара.

Тактические учения на Таймыре проходят уже в третий раз. До этого они проводились в 2015 и 2017 годах.