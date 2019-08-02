Командир Ил-76 рассказал об особой методике тушения лесных пожаров в Сибири

Командир экипажа самолета Ил-76МД майор Андрей Черных, выполнявший накануне задачи по ликвидации лесных пожаров в Красноярском крае, рассказал об особой методике тушения очагов возгорания.

«Наша штурманская служба разработала методику, по которой второй самолет идет с небольшим превышением, порядка 300 метров. Делается это для того, чтобы скорректировать движение первого самолета, тем самым наиболее эффективно потушить возгорание», - сообщил летчик.

Оптимальная высота, с которой самолет Ил-76МД, оснащенный выливным авиаприбором ВАП-2, наиболее эффективно может провести тушение пожара, составляет 50-100 метров.

Оперативный штаб по тушению пожаров создан в Красноярском крае по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оказывать помощь в устранении чрезвычайной ситуации будет специальная авиационная группировка из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Все самолеты оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны.

Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.

Лесные пожары в России в настоящее время полыхают на площади около трех миллионов гектаров. В четырех регионах в связи с этим - в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия - введен режим ЧС.