Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Современные технологии в деле ТЕГИ

Другой мир: как рождаются фигуры высшего пилотажа

Алексей Баранов
Иван Исмаков
Алексей Самолетов
08:00 25.08.2019
Новые фигуры сейчас - это скорее форма, нежели содержание. Как содержание наполнить новой формой и создать новый рисунок в небе - вот в этом и главный секрет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На МАКС-2019 летчики покажут новую фигуру группового высшего пилотажа «Пропеллер». Выполнять ее будут члены пилотажной команды «Первый полет» Антон Беркутов и Роман Овчинников.

Обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов и участник пилотажной группы «Первый полет» Константин Боровик рассказали, как появился «Пропеллер», и как вообще рождаются новые фигуры высшего пилотажа.

© ТРК "Звезда"
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.08.2019, 08:00
Другой мир: как рождаются фигуры высшего пилотажа
Дата24.08.2019, 22:56
Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата25.08.2019, 10:00
Бесстрашный «Капитан»: кадры испытаний новейшего робота легкого класса
Дата24.08.2019, 14:59
Шойгу передал Додону рассекреченные документы об освобождении Кишинева от фашизма
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Современные технологии в деле
08:00 Армия
Видео
Другой мир: как рождаются фигуры высшего пилотажа
14:07 Армия
Видео
Десант за полярным кругом: отбить захваченный плацдарм
12:17 Армия
Видео
Как в боевых условиях: восстановление моста под огнем «противника»
12:42 Армия
Видео
Хранитель «Вулкана»: «Маршал Устинов»
11:13 Эксклюзив
Видео
Единение двух легенд: комплекс «Рубеж-МЭ»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:26 В стране и мире
Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии
11:01 В стране и мире
Видео
Обед по расписанию: Росгвардейцы отказали в помощи таксисту из-за перерыва на шаурму
10:13 Спорт
Еще один российский триумф: боец Минаков победил американца Джонсона на турнире Bellator
10:00 ОПК
Видео
Бесстрашный «Капитан»: кадры испытаний новейшего робота легкого класса
08:36 В стране и мире
«Сердце кровью обливается»: актер Горбунов об отношениях Украины и РФ
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Осторожно, рак: эксперт рассказал о смертельной опасности домашнего консервирования
Видео
Врачи раскрыли результаты томографии пострадавшей в Турции девочки
Видео
Демоническая энергия: британец уверяет, что снял на видео мифическое существо
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Видео
Жители Иловайска о боях в 2014-м: «травили нас фосфором, выжигали»
Видео
«Ты не полетишь»: пенсионерка рассказала, как ее довели до истерики и не пустили на борт «Победы»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.