С подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий» сделаны пуски баллистических ракет

С подводных лодок «Тула» и «Юрий Долгорукий» были выполнены пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава». Об этом сообщили 24 августа в Министерстве обороны РФ.

Ракеты были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря в соответствии с планом боевой подготовки, уточнили в военном ведомстве.

«Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на полуострове Камчатка», - отметили в Министерстве обороны.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе пусков заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов были подтверждены.