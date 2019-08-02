Огонь и вода: новые кадры тушения лесных пожаров в Сибири с Ил-76

Минобороны РФ публикует новые кадры тушения лесных пожаров в Красноярском крае. За прошедшие сутки самолеты военно-транспортной авиации выполнили восемь вылетов. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«Экипажи самолетов Ил-76 произвели сброс более 330 тонн воды на очаги пожаров», - говорится в сообщении.

Оперативный штаб по тушению пожаров создан в Красноярском крае по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оказывать помощь в устранении чрезвычайной ситуации будет специальная авиационная группировка из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Все самолеты оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны.

Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.

Лесные пожары в России в настоящее время полыхают на площади около трех миллионов гектаров. В четырех регионах в связи с этим - в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия - введен режим ЧС.