Шойгу прибыл в Кишинев на торжества по случаю 75-летия освобождения Молдавии

Сергей Шойгу 24 августа прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская.

«Программой визита запланирована встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном», - уточнила она.

Как заявил ранее молдавский лидер, он планирует вместе с Шойгу принять участие в мероприятиях на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция.

Кроме того, сегодня в Кишиневе также будет открыт отреставрированный памятник героям-освободителям столицы и состоится премьера документального фильма, посвященного событиям тех лет, снятого под эгидой Додона.

Как добавила Россияна Марковская, в ходе визита в Молдавию Сергей Шойгу также проверит, как несут службу в зоне безопасности российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе.