Военные инженеры построили в Курске мост и передали его городу

В Курске военные инженеры возвели низководный мост через реку Тускарь в районе парка Боева дача. Объект в торжественной обстановке передали городу. В церемонии принимал участие замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Он пообещал, что конструкция простоит долго.

«Этот мост предназначен для того, чтобы населению было комфортно дальше жить, а солдаты показали, что они умеют делать свое дело. Он будет служить. На нашу жизнь с вами хватит, лет на 50, не меньше», - заявил Булгаков.

Решение по оказанию городу помощи военными инженерами было принято после обращения администрации Курской области в адрес Минобороны России.

Автомобильный мост возводили в течение трех недель около 70 военнослужащих из Владимирской области. Было задействованы более 12 единиц специальной военной техники: новейшие мостостроительные установки, передвижные зарядные электростанции, автомобильный кран военного назначения, экскаватор и войсковой мобильный лесопильный комплекс.

При строительстве использовалась дубовая древесина. Длина путепровода составляет 69 метров с пролетами по 4,5 метра. В период паводка мост обеспечит бесперебойное сообщение между населенными пунктами.