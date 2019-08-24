В технополисе «Эра» начали разрабатывать оружие на новых физических принципах

В военном технополисе «Эра» начали разрабатывать оружие на новых физических принципах. Данные разработки - это лишь одно из шести новых приоритетных научных направлений, которые определило для сотрудников «Эры» Минобороны России. Обсудить эти проекты в Анапу приехал первый замминистра главы оборонного ведомства Руслан Цаликов.

Основа научного потенциала технополиса - военнослужащие научных рот, там их называют операторами, и вместе с научными руководителями - кадровыми офицерами, они разрабатывают самые передовые технологии по восьми направлениям: от высокоточных систем навигации и разведки до биохимии.



Процесс исследований максимально компьютеризирован. Накопленные базы данных не только помогают отслеживать любой опыт, на их основе операторы пишут доклады и целые научные работы.

«Здесь я нашел для себя. Я знал какие-то базовые понятия, здесь я больше расширил свой кругозор. Очень сильно развита техническая база, оснащение, очень много оборудования, на котором я ранее не работал», - рассказал старший оператор третьей научной роты технополиса «Эра» Владислав Захаров.

Минобороны утвердило шесть новых главных направлений исследований для сотрудников «Эры», среди них: малые космические аппараты, оружие на новых физических принципах, геоинформационные платформы, морское направление, гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение и технологии искусственного интеллекта.

Именно на приток перспективных молодых кадров и рассчитано развитие военного инновационного технополиса «Эра». И первую отдачу в виде прорывных технологий Россия уже начинает от них получать.