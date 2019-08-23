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Понтонеры связали два берега реки Амур: кадры маневров

Мария Герман
02:04 23.08.2019
В ходе активного этапа военнослужащие отработали различные варианты перевозки военной техники через реку: плавающими транспортерами, баржами и паромами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие железнодорожных войск навели паромную переправу через реку Амур в рамках стартовавших в Хабаровской области учений подразделений материально-технического обеспечения.

В ходе активного этапа военнослужащие отработали различные варианты перевозки военной техники через реку: плавающими транспортерами, баржами и паромами.

По легенде учений, под Хабаровском поврежден единственный на Транссибе железнодорожный мост через Амур. Задача военнослужащих - в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение для переброски техники на Восточном стратегическом направлении.

Движение по реке было организовано «по восьмерке», поскольку такая техника позволяет курсировать сразу двум перевозным паромам. Длина каждого судна составляет 37,5 метров, а грузоподъемность - 170 тонн. За сутки с помощью такой переправы можно перевезти на другой берег 200 вагонов.

Работать приходится в сложных погодных условиях. С помощью крана военные железнодорожники собирают эстакадный мост, но ветер раскачивает громоздкую конструкцию.

Чтобы выдержать нормативы скорости наведения моста в сто метров в сутки, требуется ювелирная точность. Кроме того, из-за подъема воды на реке усилилось течение. Волны затрудняют движение плавающих транспортеров, барж и паромов.

«Пример Иркутской области показывает, что именно такие переправы в условиях ЧС, разлива рек, не контролируемых, как раз и обуславливает их необходимость», - отметил начальник управления железнодорожных войск Андрей Козлов.

По замыслу учений, работу переправы пытаются сорвать диверсанты. На быстроходном катере отряд охраны выдвигается на перехват вражеской лодки. Для прикрытия от воздушного удара поставлена аэрозольная маскировка. Атакующих встречают огнем с берега, а чтобы лишить противника возможности скорректировать действия, бойцы сбивают вражеский беспилотник.

Атака неприятеля - это лишь отвлекающий маневр. Настоящая диверсия совершена под водой, злоумышленники сделали пробоину на мосту. Устранять ее спускается водолаз. Глубина работы не большая, но все приходится делать на ощупь.

Так проходит один из этапов учения сил материально-технического обеспечения Восточного военного округа. Кроме железнодорожных войск к нему были привлечены инженеры, военная полиция, медицинский отряд специального назначения. Всего в учебных мероприятиях были задействованы более 500 человек.

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