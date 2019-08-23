Десантирование из Ми-8 и захват аэродрома: кадры учений «Защитники дружбы»

Накануне в рамках подготовительного этапа международного тактического российско-египетско-белорусского учения «Защитники дружбы-2019», проходящего в эти дни под Рязанью, десантники в составе воинского коалиционной тактической группы практическое десантирование и провели совместное тактическое занятие на площадке приземления «Житово», сообщили в Минобороны России.

«Десантирование личного состава производилось на парашютных системах Д-10 из вертолетов Ми-8АМТШ с высоты 600 метров. После приземления, военнослужащие сводного подразделения отработали тактические задачи по захвату аэродрома условного противника и его удержанию до подхода основных сил коалиционной группировки», - рассказали в ведомстве.

Параллельно, военнослужащими из Беларуси и Египта был отработан вопрос высадки тактического воздушного десанта посадочным способом с применением вертолетов армейской авиации.

Всего в учении принимает участие более 1000 военнослужащих от трех стран. От Воздушно-десантных войск Российской Федерации около 650 человек, от ВС Египта участвует более 150 человек и от Белоруссии до 250 военнослужащих, а также более 100 единиц боевой и автомобильной техники.

Активная фаза международного учения «Защитники дружбы-2019, в ходе которой состоится десантирование личного состава и техники на парашютных системах с дальнейшей отработкой вопросов по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, пройдет в период с 26 по 28 августа текущего года.