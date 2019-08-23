Дымовые завесы и открытый огонь: мотострелки преодолели психологическую полосу препятствий

Более трех тысяч военнослужащих мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии, преодолели психологическую полосу препятствий в рамках проведения специального учения по морально-психологическому обеспечению на полигоне Тарское, сообщили в пресс-службе ЮВО.

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Прохождение 500-метровой психологической полосы, оборудованной препятствиями и ловушками, максимально приближено к условиям ведения реальных боевых действий. Дымовые завесы и открытый огонь сопровождаются звуками стрельбы, взрывов и криков.

«Весь личный состав подразделений и воинских частей 58 общевойсковой армии ЮВО проходит обучение по специальному методу психологической подготовки военнослужащих в экстремальных условиях. После прохождения полосы для определения психоэмоционального состояния, влияющего на качество выполнения поставленной задачи военнослужащими, специалистами психологической работы армии проводятся психодиагностические мероприятия со всеми участниками учения», – пояснил заместитель командующего 58-й общевойсковой армией ЮВО по военно-политической работе полковник Василий Зайцев.

© Минобороны РФ

Также в ходе учения военнослужащие развернули полевой Центр морально-психологического обеспечения (МПО), в составе которого вошли пункты военно-социальной, информационно-агитационной и культурно-досуговой работы, пункт психологической помощи и реабилитации. Были оборудованы полевая сцена и концертный зал, а для верующих военнослужащих полевые мечеть и православный храм.

Психологическая полоса была создана специалистами психологической работы. В её состав вошли препятствия: преодоление минно-взрывного заграждения, выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите, выполнение вводных задач по медицинской подготовке и переноске раненного военнослужащего в составе боевой группы, а также искусственные препятствия.

Полоса создана с психофизической имитацией реальных военных действий и должна подготовить военнослужащих к боевым условиям, кризисным ситуациям на поле боя.