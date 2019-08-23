Икона Главного храма ВС РФ «Спас Нерукотворный» прибыла в Екатеринбург

Военные доставили икону главного храма Вооруженных сил России «Спас Нерукотворный» в Екатеринбург. Икона выставлена в Храме-на-Крови, построенном в городе на месте дома Ипатьева, в котором содержались под арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года последний российский император Николай II и его семья.

Военнослужащие, члены их семей и другие верующие уральской столицы смогут поклониться святыне. Икону сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Икона будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам Центрального военного округа с августа по октябрь. Она уже побывала в двух гарнизонах ЦВО - в Челябинске и Чебаркуле. На маршруте еще девять городов и две страны - Таджикистан и Киргизия, где находятся российские военные базы.

В течение года икону «Спас Нерукотворный» провезут по многим воинским частям ВС РФ и храмам. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 тыс. километров.

Свой путь святыня начала в Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в главном храме Вооруженных сил России, который строится в подмосковном парке «Патриот».