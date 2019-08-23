Итоги конкурса на лучшую воинскую часть Воздушно-космических сил подвели в Воронеже

В Воронеже на базе Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса на лучшую воинскую часть Воздушно-космических сил по содержанию вооружения, военной и специальной техники.

«В этом году мы оценивали вооружение и технику, места их хранения и обслуживания. В следующем году мы планируем усложнить задачу и оценивать также действия подразделений, экипажей, личного состава и командования в вопросах применения вверенной техники в реальных условиях. Будет это условный бой или какой-либо другой тактический эпизод», - сказал Хеирбеков.

В ходе конкурса на лучшую воинскую часть ВКС было проверено более 25 тысяч единиц вооружения и техники в объединения, соединения, частях, подразделения и вузах ВКС от Калининграда и Крыма до Владивостока и Камчатки. Оценивались, в том числе и парки, условиях хранения и содержания боевой техники, ее укомплектованность и готовность к применению.

Первое место в конкурсе заняла Военно-воздушная академия (г.Воронеж), второе место – отдельный радиотехнический узел (г.Серпухов), третье место – отдельный командно-измерительный комплекс (г.Евпатория).