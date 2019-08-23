Начальники Генштабов армий СНГ одобрили Концепцию военного сотрудничества
Проектом Концепции определяются задачи взаимодействия в области обороны и военной безопасности.
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Комитет начальников генштабов стран СНГ одобрил проект Концепции развития военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года. Об этом сообщает российское военное ведомство, ссылаясь на начальника Генерального штаба ВС - первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова.
«Одобрен проект Концепции развития военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года. Этот документ носит программный характер», - сказал он.
Герасимов отметил, что проектом определяются задачи взаимодействия на среднесрочную перспективу в области обороны и военной безопасности.