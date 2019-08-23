Салют и плац-концерт: в Петербурге отпраздновали 155 лет со дня образования ЗВО
Сегодня, 22 августа, в Санкт-Петербурге прошла торжественная программа в честь 155-летнего образования Западного военного округа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Санкт-Петербурге прошло выступление военного оркестра и церемония развода роты почетного караула. Мероприятие состоялось на территории Петропавловской крепости. Оно приурочено к 155-летию Западного военного округа.
Торжества начались с самого утра. Оркестр исполнил военные марши различных эпох, после чего были продемонстрированы государственный флаг Российской Федерации, знамя Вооруженных сил РФ и боевое знамя ЗВО.
Кроме того, военные показали приемы с оружием.
Для посетителей работал мобильный пункт отбора на военную службу, рассказали в пресс-службе ЗВО.
А завершилось мероприятие торжественным салютом поздним вечером.