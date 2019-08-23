Шойгу провел встречу с министром обороны Абхазии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией. Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество Россией и Абхазией.

Кроме того, стороны заключили соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики.

Документ был подписан в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между РФ и Абхазией.

Ранее, 22 августа, Шойгу обсудил планы военного сотрудничества с главой военного ведомства Мозамбика Атаназиу Мтумуке на переговорах в Москве.