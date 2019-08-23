Шойгу провел встречу с министром обороны Абхазии
Главы оборонных ведомств Российской Федерации и Республики Абхазия обсудили военное сотрудничество.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией. Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество Россией и Абхазией.
Кроме того, стороны заключили соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики.
Документ был подписан в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между РФ и Абхазией.
Ранее, 22 августа, Шойгу обсудил планы военного сотрудничества с главой военного ведомства Мозамбика Атаназиу Мтумуке на переговорах в Москве.