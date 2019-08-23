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Минобороны РФ опубликовало исторические документы об освобождении Кишинева

Наталья Вальханская
00:20 23.08.2019
Среди представленных документов - схемы боевых и разведывательных действий, оперативные сводки, боевые донесения, наградные листы на героев-освободителей, статьи из периодических изданий, а также фотоматериалы о людях и событиях Ясско-Кишиневской операции.
Минобороны РФ опубликовало исторические документы об освобождении Кишинева
© Фото: Минобороны России

На сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел с архивными историческими документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.

Ключевые события Кишиневской операции августа 1944 года предстают в подробной схеме с порядком распределения войск на переднем крае, боевых донесениях и докладах командующего 3-м Украинским фронтом генерала армии Федора Толбухина.

Как свидетельствуют боевые донесения, к началу Ясско-Кишиневской операции перед фронтом по-прежнему действовали войска 6-й армии вермахта и 3-й румынской армии, входящих в состав группы армий «Южная Украина».

По оценке разведотдела штаба фронта, также представленной в документальном историческом разделе, армада немецкой и румынской армий достигала 197 тысяч солдат и офицеров, 9,5 тысяч пулеметов, 1,5 тысяч минометов, 800 противотанковых и 190 штурмовых орудий, 90 танков.

«Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР. В своем обращении командующий 3-м Украинским фронтом гарантировал при прекращении сопротивления сохранить жизнь и обеспечить безопасность, а также оказать медицинскую помощь раненым. Именно поэтому немецкие и румынские подразделения сдавались в плен в полном составе вместе со своими командирами», - рассказали в Минобороны.

Минобороны России
© Минобороны России
Минобороны России

Из документов, представленных в разделе, посетители узнают, что в плен в ходе операции взято 55 800 немецких и румынских солдат и офицеров.

Внеочередное донесение командарма Берзарина, составленное на рассвете 24 августа 1944 года, когда передовые отряды 5-й ударной армии ворвались в Кишинев и освободили столицу советской Молдавии стало самым ярким документом мультимедийного раздела. На нем сохранилась пометка командующего фронтом Ф.И.Толбухина с указанием поощрить участников штурма. Во время своего стремительного прорыва воины-берзаринцы за один день освободили более 200 городов.

В исторических документах представлены свидетельства того, как столица Советской Молдавии отмечала праздник своего освобождения: колонны трудящихся с песнями и цветами встречали освободителей города от фашистского гнета.

«Спасибо, родные! Вы вернули нам Родину», - именно с такими словами жители Кишинева обратились к бойцам РККА. Повсеместно царила атмосфера праздника и всеобщего ликования. Жители освобожденных сел и городов тепло и радушно встречали Красную Армию. Население угощало солдат и офицеров молоком, фруктами, хлебом.

«Этому были весомые причины - после окончательного освобождения Кишинева стало известно жестокости и зверствах, учиненных немецко-румынскими захватчиками в отношении военнопленных и гражданского населения. О них в соответствующей справке докладывает начальник политуправления 3-го Украинского фронта генерал-майор Иван Аношин», - добавили в Минобороны.

Представленные в разделе материалы фронтовых газет и боевых донесений служат живыми иллюстрациями всех ужасов, которым подверглись мирное население городов Молдавии и военнослужащие в лагерях для военнопленных.

Из справки, подготовленной начальником политуправления 3-го Украинского фронта, посетители раздела смогут узнать о состоянии освобожденных городов Молдавской ССР и бесчинствах в ее столице на основе свидетельств жителей Кишинева. Захватчики всячески подавляли молдавскую национальную культуру: были варварски уничтожены оперный и драматический театры, закрыто большинство школ. Население города, достигавшее при советской власти 300 тыс. человек, при румынской оккупации сократилось в десять раз.

Все население было пропущено через специальные суды румынской сигуранци (службы безопасности), признанных «подозрительными» немедленно арестовывали и подвергали жестоким наказаниям. Всех евреев румыны выселили из города и отправили в Одесскую область, где впоследствии их расстреляли. Жители города сообщают, что «некоторых советских граждан немецко-румынские изверги позакапывали в земле живыми».

© Минобороны РФ
© Минобороны РФ

«Освобождение Кишинева от фашистского гнета стало очередным примером мужества и героизма бойцов РККА. Наградные листы в мельчайших подробностях раскрывают подвиги воинов-освободителей», - рассказали в российском оборонном ведомстве.

Так, в одном из них описывается героизм гвардии лейтенанта Николая Батурина. 25 августа 1944 года взвод средних танков 36-й гвардейской танковой бригады под его командованием нанес неожиданный удар по колонне противника, которая вырвалась из окружения и направлялась к переправе через реку Прут. После ожесточенного боя взвод овладел переправой и удерживал ее в течение полутора суток, за это время уничтожив более 200 автомашин и несколько артиллерийских батарей, взяв в плен около 400 гитлеровцев. Когда обстановка накалилась до предела, и с фланга стали наступать вражеские самоходки, Батурин вступил с ними в бой на своем танке, сжег две машины противника, а третью - захватил вместе с экипажем. За совершенный подвиг гвардии лейтенант Батурин был удостоен звания Героя Советского Союза.

Всего же, за участие в боях за освобождение Молдавии звание Героя Советского Союза был

© Минобороны России

о присвоено более чем 140 советским бойцам и командирам.

Завершив освобождение Молдавии и выйдя на советско-румынскую границу по реке Прут, советские войска отправились в победное шествие по Европе, уже 31-го августа овладев столицей Румынии - городом Бухарест.

Войскам, участвовавшим в освобождении Кишинева, приказом Верховного Главнокомандующего от 24 августа 1944 года была объявлена благодарность, а в Москве в честь этого события состоялся салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Публикация документов об освобождении Молдавии из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, а именно – истории освобождения Восточной Европы.

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