Юнармейцы раскрыли огромный российский флаг на горе Портовая на Чукотке
Участники движения поздравили россиян с Днем государственного флага РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Юнармейцы самого северо-восточного отряда «Ориентир» движения «Юнармия» в поселке Провидения Чукотского автономного округа отпраздновали День государственного флага России
Участники движения раскрыли 10-метровое полотнище главного символа страны на горе Портовая.
Юнармейцы также на фоне бухты Комсомольская поздравили россиян с праздником.