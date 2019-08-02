В Минобороны рассказали, как увеличится зарплата контрактников с 1 сентября

В Минобороны РФ раскрыли размеры возможной итоговой зарплаты для рядового контрактной службы. Об этом сообщает инфографика, опубликованная российским военным ведомством.

Сегодня о повышении в 1,5 раза окладов для ряда категорий военнослужащих контрактной службы сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

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Так, из нее следует, что военнослужащие рядового профиля на должностях стрелка, помощника гранатометчика, дорожника или маскировщик смогут получать ежемесячно с учетом ежемесячных и иных дополнительных выплат 32 300 рублей.

Должности пулеметчик, наводчик-оператор, снайпер и водитель будут с 1 сентября оплачиваться выше на 2500 рублей. На руки военнослужащие смогут получать 34 800 рублей.

Старшие сапер, гранатометчик и водитель, а также рядовые-разведчики смогут зарабатывать до 37 200 рублей.

Что же касается сержантского состава, их служба Родине будет вознаграждаться до 41 300 рублей ежемесячно. Такой размер оплаты труда сможет получать командиры миномета или орудия, а также начальник аппаратной.

Кроме того, в инфографике представлен полный перечень функций военнослужащего, за которые он сможет получать дополнительные надбавки.

Так, военнослужащие, работающие с документами, составляющими государственную тайну, смогут дополнительно получать до четверти оклада ежемесячно, а особо отличившиеся в ходе текущего месяца - дополнительный полный оклад.

Существенное изменение коснулось и системы компенсации стоимости съема жилья для военнослужащих. Ее размер теперь будет четко зависеть от цен на аренду недвижимости в конкретном регионе и сможет достигать 12 800 рублей.