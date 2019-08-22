Отработку тактических действий провели военные на учениях «Защитники Дружбы-2019»

На полигоне Дубровичи и площадке приземления «Новики» в Рязанской области под командованием командира коалиционной тактической группы гвардии полковника Дмитрия Завгороднего прошла первая практическая тренировка по тактике действий сводного подразделения после десантирования парашютным способом, а также занятия по приведению оружия к нормальному бою, сообщили в Минобороны.

«Командиров подразделений коалиционной тактической группы ознакомили с объектами полигона и сценарием проведения практической части учения. После чего военнослужащие трех стран, непосредственно на местности, приступили к отработке тактических действий», - отметили в ведомстве.

В период с 20 по 26 августа проходит подготовительный этап учения, в рамках которого будет проведено слаживание подразделений, проведены занятия по тактической, воздушно-десантной и огневой подготовке с военнослужащими трех стран.

Кроме того, командование стран-участниц из Египта и Белоруссии познакомились с учебно-материальной базой подготовки российских десантников в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова.

«В ходе проведенных занятий участники учения изучили основные тренажеры и порядок подготовки десантников к испытаниям глубиной. Военнослужащим были представлены глубоководный бассейн, барокамера, эвакуационный шлюз и тренажер для подготовки десантников к выброске на воду с малых высот», - добавили в Минобороны.

Также в ходе занятий военнослужащим были представлены тренажеры и парашютные системы, используемые в войсках для подготовки личного состава. Часть военнослужащих на собственном примере отработали действия десантника при свободном падении в аэродинамической трубе.

Всего в учении принимает участие более 1000 военнослужащих от трех стран. От Воздушно-десантных войск Российской Федерации около 650 человек, от ВС Египта участвует более 150 человек и от Белоруссии до 250 военнослужащих, а также более 100 единиц боевой и автомобильной техники.

От Военно-транспортной авиации ВКС России и ВВС Египта задействованы самолеты Ил-76мд, C-130 «Геркулес» и CASA C-295.

Активная фаза международного учения «Защитники дружбы-2019, в ходе которой состоится десантирование личного состава и техники на парашютных системах с дальнейшей отработкой вопросов по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, пройдет в период с 26 по 28 августа текущего года.