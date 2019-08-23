«Командирские старты»: в Северной Осетии начался второй этап соревнований

В Северной Осетии стартовал второй этап Всеармейских соревнований среди командного состава 58-й общевойсковой армии ЮВО на Кубок Минобороны России - «Командирские старты». Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Более 60 участников из числа старших и младших офицеров соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО в составе 14 команд будут сражаться в стрельбе из пистолета Макарова, плавании, беге на длинные дистанции, легкоатлетической эстафете и силовых упражнениях. В каждую команду вошло по шесть человек от командира взвода до командира бригады.

Сборная команда армии ЮВО в составе семи наиболее подготовленных офицеров от командиров взводов до командующего армией выступит в третьем этапе «Командирских стартов» в Ростове-на-Дону.

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Соревнования «Командирские старты» проводятся седьмой год подряд в целях повышения уровня физической подготовки военнослужащих и пропаганды здорового образа жизни, а также повышения их мотивации к занятиям спортом.