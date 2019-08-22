Экипаж «Русских Витязей» выполнил пролет на скорости менее 80 км/час

Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» завершили подготовку к авиасалону МАКС-2019, выполнив квалификационные полеты. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В рамках выполнения воздушной программы летчики ВКС РФ отработали комплекс фигур высшего пилотаж в составе звена на самолетах Су-30СМ, включая такие элементы, как боевые развороты и виражи, в том числе на форсажном режиме работы двигателей, групповые «бочки» и «петли Нестерова», синхронные «бочки», встречный роспуск, «зеркало» и многие другие.

В завершении программы во время выполнения одиночного пилотажа ведущий группы полковник Андрей Алексеев выполнил наиболее зрелищные фигуры с использованием сверхманевренных характеристик самолета, включая «управляемый штопор», «кадушка» и проход на высоте 100 метров на предельной минимальной скорости менее 80 километров в час.

Групповые полеты «Русских Витязей» выполнялись на высотах 200 до 2000 метров, уточнили в военном ведомстве.