Их ждут на МАКС-2019: лучшие выступления пилотажных групп мира

На международном авиасалоне МАКС-2019, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, традиционно ожидается летная программа, где лучшие пилотажные группы мира покажут, на что они способны.

Зрители смогут увидеть уникальные возможности и боевых машин, и гражданских воздушных судов, обещают организаторы салона.

Среди тех, чье выступление стоит ожидать на МАКС-2019 - «Русские витязи», «Русь», «Соколы России», «Первый полет», «Baltic Bees», «Колибри» и «Стрижи».