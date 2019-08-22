С-400 срочно меняют позиции: кадры учений под Петербургом

В Ленинградской области начались учения войск ПВО - зенитно-ракетные комплексы С-400 срочно меняют позиции.

Боевым расчетам нужно отразить массированный удар условного противника. Пусковые установки и машины сопровождения по тревоге выдвинулись в указанный район. Комплексы С-400 преодолели стремительный марш, бойцы выстроились на позиции привели систему в боевое положение.

Операторы сумели обнаружить и захватить все объекты, система контроля подтвердила успешный электронный пуск.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.