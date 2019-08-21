Столетие старейшего соединения Черноморского флота отметили в Севастополе

В Севастополе отметили столетие старейшего соединения Черноморского флота - бригады ракетных кораблей и катеров.

В честь юбилея моряки прошли торжественным маршем и открыли бюст адмиралу Нахимову. В годы Великой Отечественной войны бригада получила орден именно его имени. Сегодня зона ответственности соединения покрывает даже Средиземное море, но главной задачей бригады остается защита интересов России у ее границ.

Сейчас в состав бригады входят 11 кораблей и катеров, включая самые современные, в том числе «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», вооруженные комплексами «Калибр», которые вошли в строй только в прошлом году. Совсем скоро бригаду пополнят и корабли ближней морской зоны проекта «Каракурт».