Скорость распространения огня снижена в пять раз: итоги вторых суток работы ВКС РФ в Сибири

В Министерстве обороны России подвели итоги двух дней работы авиации на тушении лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Всего за двое суток силами ВКС РФ были потушены 84 пожара на территории в 113 тысяч гектаров.

За прошедшее с начала операции время самолеты Ил-76 совершили 34 вылета и пролили на горящий лес более 1400 тонн воды. Кроме того, более 100 вылетов совершили вертолеты Ми-8, они сбросили на охваченные огнем территории около 550 тонн воды.

Работа авиационной группировки Минобороны позволила снизить скорость распространения огня в пять раз. Также снижено задымление воздуха в городах и населенных пунктах региона, улучшена экологическая обстановка.

Кроме того, экипажи вертолетов провели разведку районов с наиболее сложной обстановкой. Полученная информация будет использована в дальнейшем тушении пожаров. Третий день операции начнется с рассветом третьего августа.

Министерство обороны России по поручению Владимира Путина создало авиационную группировку, состоящую из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8, для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Оперативную группу возглавил Дмитрий Булгаков.