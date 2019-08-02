Замминистра обороны назвал число участников «Юнармии» по всей России

В России уже более полумиллиона юнармейцев, и на сегодняшний день это самое массовое детско-юношеское движение. Об этом заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов на закрытии смены летнего военно-патриотического лагеря «Юнармеец».

«За короткий срок юнармейское движение объединило в своих рядах почти 556 тысяч человек», - сказал Картаполов.

На берегу Черного моря, в центре «Орленок», сотни детей отдыхали, тренировались, развивали военно-прикладные навыки. Андрей Картаполов рассказал, что уже в следующем году здесь пройдут чемпионат «Юнармии» по футболу и Первые Всероссийские игры движения.