«Танковая карусель» и «Сирийский вал»: кадры российско-монгольских учений «Селенга-2019»

На полигоне «Мунх Хэт» в Монголии впервые прошла совместная тренировка российских и монгольских военнослужащих. Бойцы отрабатывали тактические приемы в рамках учений «Селенга-2019».

Военнослужащие двух стран вначале изучили маршруты выдвижения и организации связи, после чего на штатной технике выдвинулись в назначенный район.

На полевых занятиях отрабатывалось ведение боя методом «Танковой карусели». Монгольские бойцы во время выполнения этого тактического приема применили станковый противотанковый гранатомет «Копье» (СПГ-9).

Также в рамках учений подразделения Вооруженных сил России и Монголии продемонстрировали владение тактиками «Сирийский вал» и «Качели».

В ходе учебного боя военнослужащие отработали такие тактические приемы, как элементы наступления с огневым прикрытием и обороны. Благодаря слаженным действиям военнослужащих «противник» был уничтожен.

Совместные маневры двух стран начались 15 августа, а завершится 27 августа 2019 года. В них принимают участие более одной 1,4 тысяч военнослужащих и около трехсот единиц техники.