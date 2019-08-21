Стрельба зенитными ракетами с корабля «Смерч»: видео учений
Модернезированный малый ракетный корабль «Смерч» провел серию ракетных стрельб в акватории Японского моря.
Зенитные ракеты были запущены по морской и воздушной целям.
«В заливе Петра Великого экипаж корабля в ходе учений проверил надежность нового зенитного ракетного комплекса самообороны "Оса-МА"», - сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.
Отмечается, что все цели, имитирующие условного противника, были успешно уничтожены.
В дальнейшем корабль проведет стрельбы из артустановки АК-176МА, оснащенной цифровой системой управления и новой оптико-электронной станцией.
Напомним, в 2019 году «Смерч» был перевооружен с ракетного комплекса «Малахит» на комплекс противокорабельных крылатых ракет «Уран», также было заменено артиллерийское вооружение корабля.