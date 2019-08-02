В ВДВ объяснили высокий конкурс в Рязанское училище среди девушек

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков объяснил высокий ежегодный конкурс среди девушек, желающих поступить в Рязанское военное воздушно-десантное командное училище имени В.Ф.Маргелова.

Напомним, что в 2019 году он превысил 14 человек на одно место - в три раза больше, чем у парней.

По его словам, причина такого явления заключается в высоком престиже войск в обществе.

«На мой взгляд, растущий конкурс среди девушек – это показатель высокого престижа ВДВ в обществе и, конечно же, проявление огромного желания самих девушек связать судьбу с романтикой неба и ВДВ», - сказал командующий рода войск.

Сегодня в России и ряде стран СНГ отмечается День ВДВ. Праздник отмечается ежегодно 2 августа.

В этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые подразделение в количестве 12 человек было десантировано в тыл условного противника на парашютах.