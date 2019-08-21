Глава Генштаба РФ провел переговоры с коллегой из США
Военачальники обсудили ряд актуальных вопросов российско-американских отношений в военной области.
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в среду, 21 августа, провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом.
Военачальники обсудили ряд актуальных вопросов российско-американских отношений в военной области, сообщили в Минобороны России.