Новая фигура высшего пилотажа «Пропеллер»: разбор обозревателя «Звезды»

На авиасалоне МАКС-2019 российские летчики продемонстрируют новую фигуру группового высшего пилотажа на самолетах Як-52. «Звезда» опубликовала видео репетиции, на которых пилоты отрабатывают действия в небе.

Обозреватель нашего канала Алексей Самолетов ознакомился с кадрами и объяснил, за счет чего достигается невероятный эффект от выполнения данной фигуры.

«Придумывать новые фигуры высшего пилотажа, тем более на поршневых самолетах - чрезвычайно сложно, тем не менее группе "Первый полет" это удалось. Тот рисунок, который остается за пролетающими самолетами, действительно создает ощущение лопастей, снятых в шаттере из иллюминатора летящего самолета - такие загнутые концы лопасти. На самом деле этот эффект (возникает) из-за того, что лопасти стробят в объективе. Но тем не менее повторить его вживую с дымами первому полету действительно удалось. Новые фигуры сейчас - это скорее форма, нежели содержание. Вот как содержание наполнить новой формой и создать новый рисунок в небе - вот в этом и главный секрет», - рассказал Самолетов.