Дивизион «Тор-М2ДТ» заступил на опытное боевое дежурство на Северном флоте

Дивизион арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на опытное боевое дежурство. Подразделение было развернуто на одном из полигонов сухопутных и береговых войск в Печенгском районе Мурманской области.

Военнослужащие отрабатывают действия по обеспечению контроля воздушного пространства и объектовой противовоздушной обороны, сообщили «Звезде» в пресс-службе флота.

В конце июля на опытное боевое дежурство по охране объектов главной базы Северного флота заступило первое подразделение ПВО, оснащенное зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1».

Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» поступил на вооружение сухопутных и береговых войск Северного флота в прошлом году. Личный состав оснащенного новыми системами дивизиона ПВО прошел полный курс обучения в учебном центре и выполнил первые боевые стрельбы на военном полигоне в Астраханской области.

В июле текущего года состоялись первые стрельбы ЗРК «Тор-М2ДТ» в Арктике на архипелаге Новая Земля.

ЗРК «Тор-М2ДТ» на базе двухзвенного гусеничного вездехода «Витязь» предназначены для прикрытия важных административных, промышленных и военных объектов, а также сухопутных соединений от атаки средств воздушного нападения противника в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Комплекс обеспечивает контроль воздушного пространства и поражение крылатых ракет, авиабомб, самолетов, вертолетов и крупных беспилотных летательных аппаратов, не опознанных системой «свой-чужой» в ближней зоне.