Десант Балтфлота «захватил» калининградское побережье: кадры учений

На полигоне Хмелевка в Калининградской области прошли масштабные учения Балтийского флота.

В рамках тренировки морпехи захватили незнакомое побережье. Операция проходила в несколько этапов: саперы под прикрытием самолетов и вертолетов морской авиации проделали проходы в минных полях, после чего к берегу подошли большие десантные корабли и катера. Затем на берег высадились 25 БТР-82А с морскими пехотинцами.

Десантно-штурмовые группы на бронетранспортерах смяли передовые части условного противника, а «добила» условного противника корабельная артиллерия.

Попутно балтийцы успели отработать навыки противоминной борьбы - тральщики обезопасили зону высадки для кораблей. Всего в маневрах задействовали более полутора тысяч человек.