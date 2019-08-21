Командующий ЗВО рассказал о сирийском опыте, который внедряется в Вооруженные силы РФ

В Санкт-Петербурге 22 августа пройдут торжества, посвященные 155-летию создания Западного военного округа. Накануне юбилея командующий войсками округа, Герой России, генерал-полковник Александр Журавлев указал на изменениях, которые произошли за это время в программе боевой подготовки.

Он отметил, что боевой опыт, полученный за время антитеррористической операции на территории Сирии, активно внедряется в практику в войска и применяется при проведении тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений.

«Надо учитывать, что террористы основные боевые действия ведут в населенных пунктах, стремясь не только удерживать свои позиции, но и предпринимают попытки расширить подконтрольную им территорию. Агрессоры применяют простые, но в тоже время эффективные приемы и способы противоборства. В частности, используют мирное население в качестве живого щита», - пояснил Журавлев.

Он рассказал, что во время сирийского конфликта незаконные вооруженные формирования использовали новейшие средства вооруженной борьбы: беспилотники, средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. По словам командующего, в арабской республике российская армия приобрела опыт во многих военных сферах.