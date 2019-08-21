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Шойгу представил Евкурова в качестве нового члена коллегии Минобороны России

Андрей Аркадьев
12:22 21.08.2019
Юнус-Беку Евкурову вручили личный штандарт на заседании коллегии Министерства обороны РФ, которое проходит в среду, 21 августа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: "ТРК" Звезда

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, ранее занимавший пост главы Ингушетии, стал новым членом коллегии Минобороны России.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу лично представил Евкурова и вручил ему штандарт и должностной знак замминистра обороны на заседании Коллегии, которая проходит в среду 21 августа под руководством министра.

«Уважаемые товарищи! Представляю вам нового члена коллегии Минобороны - замминистра обороны генерал-лейтенант Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич», - сказал министр.

Коллегия подводит сегодня итоги работы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. В ее работе принимают участие руководство ВС РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций.

В июле президент РФ Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова на пост заместителя министра обороны. Евкурову также было присвоено звание генерал-лейтенанта. До этого он был генерал-майором.

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