Шойгу представил Евкурова в качестве нового члена коллегии Минобороны России

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, ранее занимавший пост главы Ингушетии, стал новым членом коллегии Минобороны России.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу лично представил Евкурова и вручил ему штандарт и должностной знак замминистра обороны на заседании Коллегии, которая проходит в среду 21 августа под руководством министра.

«Уважаемые товарищи! Представляю вам нового члена коллегии Минобороны - замминистра обороны генерал-лейтенант Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич», - сказал министр.

Коллегия подводит сегодня итоги работы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. В ее работе принимают участие руководство ВС РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций.

В июле президент РФ Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова на пост заместителя министра обороны. Евкурову также было присвоено звание генерал-лейтенанта. До этого он был генерал-майором.