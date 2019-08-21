Шойгу заявил о напряженной ситуации на западном направлении

Военно-политическая обстановка на западном стратегическом направлении остается напряженной. Об этом заявил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

«Она характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией», - сказал министр.

Для нейтрализации возникающих угроз российское военное ведомство реализует комплекс мер. По словам Шойгу, в этом году в ЗВО будет проведено свыше 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе войск ПВО, береговых войск и материально-технического обеспечения.

До конца года в округ поступит более 1300 единиц новой и модернизированной техники.