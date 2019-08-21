Российские саперы разминировали 6,5 тыс. гектаров в Сирии

Российские саперы за все время работы в Сирии разминировали более 6,5 тысяч гектаров территории. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства, подводя итоги пятилетней работы Международного противоминного центра Вооруженных сил.

От боеприпасов очищены города Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор, всего было разминировано 1,4 километра дорог, 12 километров железнодорожных путей, более 17 тысяч зданий и сооружений, отметил Шойгу.

«Работы проводились в условиях боевых действий в городской застройке и были выполнены в кратчайшие сроки. При этом объекты культурного наследия и инфраструктуры городов не пострадали», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, за все время было обнаружено и уничтожено более 105 тысяч мин и боеприпасов, из них около 31 тысячи - самодельные взрывные устройства.