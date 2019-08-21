На МАКС-2019 летчики покажут новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Новая фигура высшего пилотажа, которая получила название «Пропеллер», будет впервые показана российскими летчиками на спортивных самолетах Як-52 на авиасалоне МАКС-2019. Об этом сообщил «Звезде» руководитель пилотажной группы «Первый полет», генеральный директор Федерации самолетного спорта Москвы Дмитрий Самохвалов.

«На авиасалоне МАКС мы планируем нашу программу представить под новым ракурсом, планируем фигуру “Пропеллер”, которую будут выполнять два самолета Як-52», - рассказал он.

По словам Самохвалова, данная фигура представляет собой сложный технический элемент, выполнять фигуру будут члены пилотажной команды «Первый полет» Антон Беркутов и Роман Овчинников.

«Самолеты будут вращаться параллельно друг другу, на постоянном углу 180 градусов. Зритель сможет увидеть проекцию пропеллера, дымовой след создаст радиус. Если ребята выполнят эту фигуру корректно и точно, то будет ощущение пропеллера», - заявил Самохвалов.

Международный авиасалон МАКС-2019 пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.