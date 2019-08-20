Только спокойствие: экипажи дальней авиации отработали реакцию на внештатные ситуации
В Энгельсе в соединении дальней авиации прошли учения специальные учения с органами морально-политического и психологического обеспечения полетов стратегической авиации, сообщили в Минобороны.
«В ходе учений на аэродроме был развернут пункт психологической работы, оборудованный аппаратными средствами диагностики актуального психического состояния летчиков, биоритмостимуляции для проведения сеансов мобилизации к предстоящему выполнению учебно-боевых задач, а также психологической реабилитации летного состава», - отметили в ведомстве.
В рамках учений экипажам стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС предстояло отработать на тренажерных комплексах порядок действий при возникновении различных нештатных ситуациях, включая отключение радиосвязи, двигателей, систем управления.
«Помимо этого летный состав соединения дальней авиации выполнили полеты длительной продолжительности», - добавили в Минобороны.
Органами военно-политической работы была организована практическая подготовка к выполнению учебно-боевых задач и психологическое обеспечение всех практических мероприятий авиационных экипажей.