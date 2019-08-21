Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны РФ
Коллегия обсудит ход реализации майских указов президента России и подведет итоги работы Международного противоминного центра ВС.
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21 августа в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России.
«Участники заседания обсудят ход реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи в части, касающейся деятельности Западного и Восточного военных округов», - заявили в ведомстве.
Кроме того, коллегия подведет итоги работы Международного противоминного центра Вооруженных Сил.
В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации, представители органов государственной власти
и общественных организаций.