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Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны РФ

Наталья Вальханская
00:00 21.08.2019
Коллегия обсудит ход реализации майских указов президента России и подведет итоги работы Международного противоминного центра ВС.
Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны РФ
© Фото: mod_russia, Twitter.com, Globallookpress

21 августа в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России.

«Участники заседания обсудят ход реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи в части, касающейся деятельности Западного и Восточного военных округов», - заявили в ведомстве.

Кроме того, коллегия подведет итоги работы Международного противоминного центра Вооруженных Сил.

В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации, представители органов государственной власти
и общественных организаций.

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