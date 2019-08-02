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Выпускники МГУ и Бауманки примут присягу в военном технополисе «Эра»

Алексей Савелов
00:00 02.08.2019
Более 100 новобранцев станут операторами пяти научных рот в технополисе на берегу Черного моря.
Выпускники МГУ и Бауманки примут присягу в военном технополисе «Эра»
© Фото: Минобороны РФ

Более ста выпускников ведущих вузов России, а ныне военнослужащих военного технополиса «Эра» примут сегодня присягу. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Более 100 новобранцев - выпускники МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им Н.Э. Баумана и других технических вузов, входящих в "ТОР-10" России, - станут операторами пяти научных рот, приняв военную присягу в Военном инновационном технополисе "Эра"», - сообщили в ведомстве. 

До присяги молодые специалисты привыкали к воинской дисциплине, обучались строевой подготовке.

Отмечается, что после присяги военнослужащих распределят по лабораториям, где они учетом специальностей и профессиональных навыков будет проводить исследования по одному из научных направлений.

Кроме того, завтра также примут присягу военнослужащие пятой научной роты, сформированной исключительно из тульских призывников. После прохождения срочной службы им будут предоставлены преференции при трудоустройстве на оборонных предприятиях Тульской области. 

В научные роты сегодня направляются наиболее талантливые граждане, склонные к научной работе и предварительно отобранные представителями научно-исследовательских организаций Минобороны России.

Военный технополис «Эра» был создан по Указу Президента РФ 25 июня 2018 года. Технополис расположен на Черноморском побережье Краснодарского края в Анапе. В нем проходят службу пять научных рот, которые ведут здесь свою научную и изобретательскую деятельность.

Его основная задача - создание и развитие военных и двойных технологий, интенсификации внедрения существующего научно-технического задела в производство продукции военного и двойного назначения, а также сокращения сроков создания новых образцов вооружения, военной техники и технологий их изготовления. 

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