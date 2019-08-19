Военные США выполнят наблюдательный полет над Россией
В свою очередь российские военнослужащие планируют выполнить наблюдательный полет над территорией Великобритании.
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Американские военные выполнят наблюдательный полет над территорией России в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Отмечается, что специалисты США проведут полет в период с 19 по 24 августа на самолете наблюдения ОС-135Б.
В свою очередь российские военнослужащие планируют выполнить наблюдательный полет на самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Великобритании в период с 19 по 23 августа.
Отмечается, что наблюдательные полеты в рамках договора совершаются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности.