Военные США выполнят наблюдательный полет над Россией

Американские военные выполнят наблюдательный полет над территорией России в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Отмечается, что специалисты США проведут полет в период с 19 по 24 августа на самолете наблюдения ОС-135Б.

В свою очередь российские военнослужащие планируют выполнить наблюдательный полет на самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Великобритании в период с 19 по 23 августа.

Отмечается, что наблюдательные полеты в рамках договора совершаются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности.