Разведчики освободили «заложников» в ходе учений на Урале: видео

Специальное учение разведывательных групп по освобождению заложников завершилось в Челябинской области, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Согласно легенде учений, условные противники захватили населенный пункт и взяли в заложники местное население. Военнослужащие разведывательного подразделения были подняты по тревоге и переброшены воздушным и наземным способом к месту проведения специальной операции по уничтожению «террористов».

Разведчики с полной боевой экипировкой и оружием вплавь преодолели водную преграду, используя подручные средства, чтобы максимально близко и незаметно подойти к условному противнику.

Проведя разведку местности и определив цели, снайперские пары уничтожили противника, находящегося в задании. Затем бронегруппы на бронетранспортерах БТР-82А блокировали захваченный населенный пункт, а штурмовые подразделения провели зачистку зданий и освободили заложников.

Всего в учениях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ.