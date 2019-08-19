Воздушный бой МиГ-31 в ближнем космосе: видео учений

В соответствии с планом боевой подготовки экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации, дислоцированные на Камчатке, провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства России, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

«Впервые в воздушном бое на практическом потолке приняли участие новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ», - отметили в ВВО.

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из МиГ-31БМ, перед которым стояла задача - в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования.

«На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Полет осуществлялся на скорости 2500 км/ч и на высоте более 20 км», - добавили в пресс-службе.

Для усложнения выполнения задания экипаж МиГ-31БМ вел поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.

После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности. Всего за летную смену экипажи МиГ-31БМ провели шесть вылетов в стратосферу.

Тренировка стала одним из этапов освоения новой модернизированной авиационной техники и совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне.